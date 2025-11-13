Метшин провел встречу с ректором ведущего университета ОАЭ Мубараком аз-Захири

На встрече были озвучены планы развития преподавания арабского языка в казанских школах

В исполкоме Казани прошла встреча мэра Ильсура Метшина с ректором Университета гуманитарных наук ОАЭ доктором Халифой Мубараком аз-Захири. На встрече обсуждалось будущее Казани как Культурной столицы исламского мира в 2026 году.

Казань станет первым городом за пределами стран ОИС, получившим этот статус. Метшин отметил, что это возможность показать культурное наследие России и пример мирного сосуществования разных религий.

Ректор университета выразил уверенность в том, что опыт Казани в межкультурном диалоге поможет городу достойно выполнить роль столицы. На встрече обсуждалось расширение сотрудничества между учебными заведениями. В частности, речь шла об увеличении числа студентов из России, обучающихся в Университете гуманитарных наук, который носит имя действующего президента ОАЭ Мухаммада бен Зайеда аль-Нахайяна. Также планируется развивать преподавание арабского языка в казанских школах.



Наталья Жирнова