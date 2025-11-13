В Спасском районе Татарстана изъяли незаконно выловленные 85 тонн рыбы

Помимо этого, при обысках нашли 2 086 живых раков, а также документацию по приемке и реализации водных биоресурсов

Фото: Динар Фатыхов

Правоохранительные органы Татарстана провели серию обысков в населенных пунктах Спасского района. Мероприятия прошли в селах Измери, Балымер и Вожи, городе Болгаре и поселке Приволжском, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Обыски проводились в рамках уголовного дела о незаконном вылове водных биоресурсов. В результате было изъято более 85 тонн рыбы, 2 086 живых раков, а также документация по приемке и реализации водных биоресурсов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Сообщается, что вся изъятая рыбная продукция не имела необходимой маркировки. По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 256 (незаконная добыча водных биологических ресурсов) и 171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка и сбыт товаров без маркировки) УК РФ.

Напомним, что в Татарстане вложили более 70 млн рублей в оздоровление водных объектов.

Наталья Жирнова