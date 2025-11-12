В Татарстане вложили более 70 млн рублей в оздоровление водных объектов

По госпрограмме в республике выполнили очистку и дноуглубление русел двух рек, а также провели капремонт сооружения пруда на реке Бездне

В Алексеевском и Спасском районах Татарстана завершили запланированные на 2025 год мероприятия по экореабилитации водных объектов в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов РТ».

Сообщается, что в Алексеевском районе проведены комплексные руслорегулирующие работы на двух реках. На Малом Черемшане в районе села Билярск, а также на реке Ахтырке у пгт Алексеевское выполнили очистку и дноуглубление русел, укрепили берега и благоустроили прибрежную полосу. На реализацию этих мероприятий было направлено около 30 млн рублей.

В Спасском районе восстановили гидротехническое сооружение: у села Никольского проведен капремонт сооружения пруда на реке Бездне. На эти цели выделили 40,5 млн рублей.

Напомним, что рекультивацию иловых полей закончат летом 2026 года. Масштабный пилотный проект республики столкнулся со сложностями, ряд из них предугадать было невозможно. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова