KFC продлила права на товарный знак в России до октября 2036 года

В марте 2022 года компания Yum! Brands, владеющая брендами KFC и Pizza Hut, объявила о приостановке инвестиций и развития в стране

Фото: Реальное время

Сеть быстрого питания KFC продлила права на свой товарный знак в России. Это следует из данных электронной базы Роспатента, которые изучило РИА «Новости».

Согласно опубликованным документам, действие логотипа KFC на территории страны продлено до октября 2036 года. Решение об этом было принято 11 ноября.

В марте 2022 года компания Yum! Brands, владеющая брендами KFC и Pizza Hut, объявила о приостановке инвестиций и развития в стране. При этом компания направила получаемые доходы на гуманитарные цели. В апреле 2023 года российская компания «Смарт Сервис» приобрела бизнес Yum! Brands на территории России. В рамках сделки новые владельцы получили мастер‑франшизу на бренд KFC, а также права на бренд Rostic’s.



Ранее McDonald’s зарегистрировал в России семь товарных знаков.

Наталья Жирнова