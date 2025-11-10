McDonald’s зарегистрировал в России семь товарных знаков

В перечень зарегистрированных знаков вошел «Биг тейсти»

Американская компания McDonald’s подала заявки на регистрацию семи товарных знаков в России, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

В перечень зарегистрированных знаков вошли популярные наименования блюд: «Биг тейсти», «Квотер паундер», «Роял чизбургер», McFresh, McFlurry, Big Mac, а также сервис «МакДоставка». Некоторые товарные знаки включают фирменную букву «М» перед названием.

Регистрация осуществлена по различным классам международной классификации товаров и услуг. Шесть знаков, связанных с названиями блюд, отнесены к 12-му классу МКТУ, который включает сэндвичи, бургеры, гамбургеры и чизбургеры. Знак «МакДоставка» зарегистрирован по двум классам — 39 и 43, охватывающим услуги доставки еды и ресторанное обслуживание.

Срок действия зарегистрированных товарных знаков истечет в декабре 2034 года. Компания приостановила свою деятельность в России весной 2022 года.

Наталья Жирнова