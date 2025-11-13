Татьяна Савицкая продолжит работу в должности финансового омбудсмена ЦБ

Полномочия продлены по закону на пять лет — до 2031 года

Совет директоров Центробанка продлил полномочия финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг Татьяны Савицкой. Решение было принято 24 октября 2025 года, а новый срок начнется 1 января 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Татьяна Савицкая продолжит работать в должности финансового уполномоченного в сферах кредитной кооперации, страхования, деятельности кредитных организаций, ломбардов и негосударственных пенсионных фондов.

Известно, что полномочия омбудсмена продлены по закону на пять лет — до 2031 года. Татьяна Савицкая впервые заняла эту должность 1 января 2021 года.

Наталья Жирнова