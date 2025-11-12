Песошин продлил полномочия торгово-экономическому представителю Татарстана в Лейпциге
В 2022 году его полномочия уже продлевались
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение о назначении Тахира Гатауллина торгово-экономическим представителем республики в Лейпциге (Германия) с 18 ноября 2025 года. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
До 2018 года он работал торгово-экономическим представителем Минпромторга республики, затем занимал должность инвестиционного уполномоченного Краснодарского края в Германии. В августе 2019 года он был назначен торгово-экономическим представителем Татарстана в ФРГ, а в 2022 году его полномочия уже продлевались.
