В Казани установили новый норматив стоимости жилья для молодых семей

Стоимость квадратного метра общей площади жилья в Казани установлена в размере 151 225 рублей

Фото: Реальное время

Исполком Казани утвердил норматив стоимости одного квадратного метра жилья для расчета платежеспособности молодых семей на четвертый квартал 2025 года. Соответствующее постановление подписал руководитель исполкома Рустам Гафаров.

Согласно документу, нормативная стоимость квадратного метра общей площади жилья в Казани установлена в размере 151 225 рублей. Этот показатель будет использоваться для расчета платежеспособности молодых семей при участии в госпрограммах по улучшению жилищных условий.

Установление норматива осуществляется в рамках реализации государственной программы России «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и соответствующей республиканской программы Татарстана.

Новый норматив учитывает среднюю рыночную стоимость жилья в регионе, определенную Минстроем России на IV квартал 2025 года.

Контроль за выполнением постановления возложен на заместителя руководителя исполнительного комитета Казани Искандера Гиниятуллина.

Анастасия Фартыгина