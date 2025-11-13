Новости общества

13:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Завтра татарстанцев ожидает сильный ветер до 17 м/с

12:57, 13.11.2025

Спасатели призывают жителей и гостей республики быть предельно осторожными

Завтра татарстанцев ожидает сильный ветер до 17 м/с
Фото: Динар Фатыхов

Экстренная служба РСЧС распространила штормовое предупреждение на территории Татарстана на завтра, 14 ноября. Днем в регионе и непосредственно в Казани прогнозируется усиление ветра, порывы которого будут достигать 15—17 метров в секунду.

Спасатели призывают жителей и гостей республики быть предельно осторожными.

Рекомендации для населения:

  • Будьте особенно внимательны при передвижении по улицам и дорогам.
  • Для перехода проезжей части используйте только надземные или подземные пешеходные переходы. Отказ от наземных переходов минимизирует риск при падении предметов или порывах ветра.
  • Внимательно следите за детьми и окажите посильную помощь пожилым и больным людям.
  • Избегайте нахождения рядом с рекламными щитами, шаткими конструкциями и линиями электропередач.
  • По возможности воздержитесь от поездок на личном транспорте на загородные трассы.
  • В случае возникновения нештатных ситуаций необходимо незамедлительно звонить по единому номеру экстренных служб 112.
Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также