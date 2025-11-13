Завтра татарстанцев ожидает сильный ветер до 17 м/с
Спасатели призывают жителей и гостей республики быть предельно осторожными
Экстренная служба РСЧС распространила штормовое предупреждение на территории Татарстана на завтра, 14 ноября. Днем в регионе и непосредственно в Казани прогнозируется усиление ветра, порывы которого будут достигать 15—17 метров в секунду.
Рекомендации для населения:
- Будьте особенно внимательны при передвижении по улицам и дорогам.
- Для перехода проезжей части используйте только надземные или подземные пешеходные переходы. Отказ от наземных переходов минимизирует риск при падении предметов или порывах ветра.
- Внимательно следите за детьми и окажите посильную помощь пожилым и больным людям.
- Избегайте нахождения рядом с рекламными щитами, шаткими конструкциями и линиями электропередач.
- По возможности воздержитесь от поездок на личном транспорте на загородные трассы.
- В случае возникновения нештатных ситуаций необходимо незамедлительно звонить по единому номеру экстренных служб 112.
