Новости общества

13:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Военные освободили населенные пункты Синельниково и Даниловка

12:25, 13.11.2025

Это стало возможным благодаря группировкам войск «Север» и «Восток»

Военные освободили населенные пункты Синельниково и Даниловка
Фото: Татьяна Демина

Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Синельниково в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

— Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий освободили населенный пункт Синельниково Харьковской области, — сообщает командование.

Также группировка войск «Восток» продолжила наступление в глубину обороны противника и освободила населенный пункт Даниловка в Днепропетровской области.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также