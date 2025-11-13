Военные освободили населенные пункты Синельниково и Даниловка
Это стало возможным благодаря группировкам войск «Север» и «Восток»
Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Синельниково в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
— Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий освободили населенный пункт Синельниково Харьковской области, — сообщает командование.
Также группировка войск «Восток» продолжила наступление в глубину обороны противника и освободила населенный пункт Даниловка в Днепропетровской области.
