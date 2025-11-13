Россияне стали покупать подарки на распродажах осознаннее, но треть покупок остается спонтанной

75% россиян рассматривают возможность покупки подарков в период распродаж

Фото: Реальное время

Более 70% россиян планируют приобрести подарки на ноябрьских распродажах, однако каждая третья неудачная покупка совершается импульсивно. Такие данные следуют из совместного анализа исследований «Авито» и финтех-компании ЮMoney, проведенных в преддверии «Черной пятницы».

Согласно исследованию «Авито», 75% россиян рассматривают возможность покупки подарков в период распродаж. При этом 49% респондентов отметили, что за последние три года стали чаще покупать подарки именно на распродажах. Средний бюджет на такие покупки составляет почти 9 тыс. рублей, причем 42% покупателей стараются уложиться в 5 тыс. рублей.

— Интерес к праздничному шопингу в дни распродаж продолжает расти, — отмечают аналитики «Авито». — Особенно это характерно для молодежи 25—34 лет, которая планирует покупки заранее и активно следит за выгодными предложениями.

Реальное время / realnoevremya.ru

Вместе с тем исследование ЮMoney показывает, что даже при общей тенденции к рационализации шопинга сохраняется высокий уровень спонтанных покупок. 40% респондентов тщательно сравнивают цены на разных площадках, а 27% составляют строгий список покупок. Однако 36% неудачных покупок совершаются импульсивно.

— Для половины россиян распродажи — хороший способ сэкономить, но для трети опрошенных они превратились в азартную игру со своими ставками и рисками, — комментирует Ирина Полякова, руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney.

Наиболее популярными категориями для покупок остаются одежда и обувь (53%), а также электроника и бытовая техника (44%). При этом именно одежда чаще всего становится источником разочарований — покупатели отмечают несоответствие качества, импульсивный выбор непрактичных вещей и случаи, когда цена после распродажи оказывалась еще ниже.

Финансовые стратегии покупателей также претерпели изменения: 70% россиян используют банковские карты для получения кешбэка, в то время как к кредитам или рассрочке прибегают лишь 9% опрошенных.

Анастасия Фартыгина