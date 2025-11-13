Пассажиропоток из Казани в Санкт-Петербург вырос на 14% за 10 месяцев

За этот период направлением воспользовались 63,2 тыс. человек, что на 14% превышает показатели аналогичного периода прошлого года

Фото: Артем Дергунов

Перевозки пассажиров поездами дальнего следования из Казани в Санкт-Петербург показали значительный рост в январе — октябре 2025 года. По данным Горьковской железной дороги (ГЖД), за этот период направлением воспользовались 63,2 тыс. человек, что на 14% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург за отчетный период отправлены 135 тыс. пассажиров, что на 11% больше, чем годом ранее. Между этими городами курсируют 6 прямых и транзитных составов.

Кировское направление также показало рост: 54,2 тыс. пассажиров воспользовались поездами в Санкт-Петербург, что на 14,2% больше прошлогодних показателей. Связь между городом на Вятке и культурной столицей обеспечивают 7 составов.

Из Ижевска в Санкт-Петербург отправлены 25,5 тыс. пассажиров, что на 10,3% больше, чем в январе — октябре 2024 года. Столицу Удмуртии и Санкт-Петербург связывает один состав.

Напомним, что в период новогодних праздников на Горьковской железной дороге (ГЖД) будут курсировать дополнительные рейсы фирменного поезда №51/52, связывающего Нижний Новгород с Казанью и Ижевском.



Анастасия Фартыгина