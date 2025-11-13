Казань передала в пользование рекламным компаниям еще 50 остановок

Общее число обслуживаемых рекламными компаниями остановок достигло 473, что составляет около трети от общего количества в городе

Фото: Динар Фатыхов

В Казани расширили практику передачи остановочных павильонов на обслуживание рекламным операторам. Компании взяли на содержание дополнительно 50 навесов, расположенных на ключевых магистралях города, включая проспект Ямашева, улицы Амирхана, Чистопольскую и Сибирский тракт. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Общее число обслуживаемых рекламными компаниями остановок достигло 473, что составляет около трети от общего количества в городе.

Как отметил мэр Казани Ильсур Метшин, такая модель сотрудничества позволяет экономить десятки миллионов рублей городского бюджета.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

— Передача остановочных навесов на содержание рекламным компаниям позволяет экономить средства на ремонте и замене конструкций, а операторы получают эффективные площади для размещения рекламы, — пояснил градоначальник.

В текущем году рекламные операторы полностью заменили 13 устаревших остановочных конструкций на современных улицах Чуйкова, Короленко, Кул Гали и других. Особое внимание уделено безопасности и комфорту: павильоны оснащаются травмобезопасными стеклами, полупрозрачными крышами из поликарбоната, скамейками и урнами.



Анастасия Фартыгина