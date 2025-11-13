Госдума одобрила законопроект о штрафах за вождение без ОСАГО

Штраф за отсутствие ОСАГО составляет 800 рублей, а в случае повторного правонарушения сумма может варьироваться от 3 до 5 тыс. рублей

Фото: Анастасия Фартыгина

Госдума России на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который предлагает ограничить количество штрафов за вождение без полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) до одного раза в сутки. Это нововведение касается случаев, когда нарушение фиксируется камерами, пишет РИА «Новости».

В настоящее время водители, управляющие автомобилями без действующего полиса ОСАГО, могут быть оштрафованы многократно в течение суток при каждом новом фиксировании нарушения. Штраф за отсутствие ОСАГО составляет 800 рублей, а в случае повторного правонарушения сумма может варьироваться от 3 до 5 тыс. рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Принятый законопроект вводит положение, согласно которому собственник автомобиля может быть привлечен к административной ответственности за отсутствие ОСАГО не более одного раза в сутки, даже если нарушение было зафиксировано несколькими камерами.

Кроме того, в связи с модернизацией сервиса для автоматизации работы центров фиксации административных правонарушений на базе программного обеспечения «Паутина» предлагается установить срок вступления в силу новой нормы с 1 сентября 2026 года.

Анастасия Фартыгина