Россия и Казахстан обновят пограничную инфраструктуру до 2030 года

Во время госвизита президента Казахстана в Россию были подписаны двусторонние соглашения в области транспорта

Во время госвизита президента Казахстана в Россию были подписаны двусторонние соглашения в области транспорта. Документы от российской стороны подписал министр транспорта Андрей Никитин, сообщает Минтранс России.

Одно из главных решений касается модернизации автомобильных пунктов пропуска на границе двух стран. Сейчас их 30, и за последние три года они стали пропускать на 10% больше грузовиков — до 2,2 млн в год. Сообщается, что до 2030 года планируется обновить 10 ключевых пунктов пропуска. После этого они смогут обслуживать уже 3,5 млн грузовиков ежегодно. Работы пройдут в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система».

Еще одно соглашение касается железнодорожных перевозок. Страны договорились совместно работать над транзитом грузов, которые идут на экспорт в другие государства. Кроме того, Россия и Казахстан договорились теснее сотрудничать в обеспечении безопасности на транспорте. Стороны будут вместе следить за тем, чтобы не допускать незаконных действий, которые могут помешать международным перевозкам.

Напомним, в ходе визита в Россию президент Казахстана Касым‑Жомарт Токаев подписал вместе с президентом России Владимиром Путины Декларацию о стратегическом партнерстве двух стран.

Наталья Жирнова