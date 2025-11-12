Новости общества

Путин и Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве двух стран

16:45, 12.11.2025

Стратегическое партнерство является ключевым форматом внешнеполитических связей России с рядом государств

Фото: взято с сайта kremlin.ru

В Кремле состоялась торжественная церемония подписания Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Казахстаном. Документ скрепили подписями президенты двух стран — Владимир Путин и Касым‑Жомарт Токаев.

скриншот телеграм-канала "Кремль.Новости"

Как передает ТАСС, по словам пресс‑секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Москва придает документу колоссальное значение. Подписание декларации на высшем уровне призвано подчеркнуть ее особый статус и значимость для двусторонних отношений.

Стратегическое партнерство остается ключевым форматом внешнеполитических связей России с рядом государств. В настоящее время такой статус имеют отношения с Венесуэлой, Индонезией, Ираном, Китаем и КНДР. Ранее Путин принял приглашение Токаева посетить Казахстан.

Наталья Жирнова

ОбществоВласть

