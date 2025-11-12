Путин и Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве двух стран

Стратегическое партнерство является ключевым форматом внешнеполитических связей России с рядом государств

В Кремле состоялась торжественная церемония подписания Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Казахстаном. Документ скрепили подписями президенты двух стран — Владимир Путин и Касым‑Жомарт Токаев.

Как передает ТАСС, по словам пресс‑секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Москва придает документу колоссальное значение. Подписание декларации на высшем уровне призвано подчеркнуть ее особый статус и значимость для двусторонних отношений.

Стратегическое партнерство остается ключевым форматом внешнеполитических связей России с рядом государств. В настоящее время такой статус имеют отношения с Венесуэлой, Индонезией, Ираном, Китаем и КНДР. Ранее Путин принял приглашение Токаева посетить Казахстан.

Наталья Жирнова