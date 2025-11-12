Новости экономики

Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг, 13 ноября

18:12, 12.11.2025

Все основные денежные единицы подешевели относительно рубля

Фото: Рената Валеева

Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг, 12 ноября. Все основные денежные единицы подешевели относительно рубля.

Доллар опустился на 0,07 рубля, юань — на 0,04 рубля, а евро — на 0,006 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 81,29 рубля;
  • евро — 94,19 рубля;
  • юань — 11,37 рубля.
Наталья Жирнова

