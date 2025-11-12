Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг, 13 ноября
Все основные денежные единицы подешевели относительно рубля
Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг, 12 ноября. Все основные денежные единицы подешевели относительно рубля.
Доллар опустился на 0,07 рубля, юань — на 0,04 рубля, а евро — на 0,006 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 81,29 рубля;
- евро — 94,19 рубля;
- юань — 11,37 рубля.
