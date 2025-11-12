Квартиры в Казани стали доступнее по выбору, но не по цене

Стоимость съема квартиры в городе является одной из самых высоких по стране, но предложение и варианты выросли на 50%

Фото: Реальное время

В Казани за год заметно выросло предложение квартир в долгосрочной аренде. По данным «Авито Недвижимости», которые имеются у «Реального времени», количество доступных вариантов увеличилось на 50%.

Особенно много появилось студий — их выбор вырос на 80%. Однокомнатных квартир стало больше на 54%, двухкомнатных — на 46%, трехкомнатных — на 29%.

При этом аренда в Казани по‑прежнему дорогая. В октябре 2025 года средняя цена съема квартиры составила 40 тыс. рублей. Это один из самых высоких показателей по стране. Дороже только в Москве (80 тыс. рублей), Хабаровске (52 тыс. рублей), Санкт‑Петербурге (47 тыс. рублей) и Сочи (41 тыс. рублей).

Реальное время / realnoevremya.ru

По России в целом аренда понемногу дешевеет. За месяц цены снизились в среднем на 4%. Сильнее всего — в Брянске (на 12%), Сочи (на 11%) и Рязани (на 8%). В Казани стоимость пока не падает. Спрос на аренду жилья в стране тоже растет. За год интерес к долгосрочному съему увеличился на 4%. Люди чаще ищут студии, двухкомнатные и однокомнатные квартиры.

Тем не менее в октябре в Казани трехкомнатные квартиры подешевели почти на 12%, что стало одним из самых резких падений в России. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова