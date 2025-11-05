Казань вошла в топ-5 самых дорогих городов по съему жилья

По типам жилья медианные ставки в регионах составляют от 32 до 58 тыс. рублей в зависимости от количества комнат

Фото: Динар Фатыхов

Рынок арендного жилья демонстрирует рост цен, хотя темпы повышения замедлились по сравнению с предыдущими годами. За последний год стоимость аренды увеличилась на 5–15% в зависимости от региона. Такими данными поделились «Известия».

Эксперты отмечают, что в 2025 году рост цен замедлился благодаря увеличению предложения на рынке на треть. Однако высокая ключевая ставка и дорогие ипотечные кредиты продолжают оказывать давление на рынок аренды.

Казань вошла в топ-5 самых дорогих городов по съему жилья. Тут отмечают сумму в 36,4 тыс. рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Особенно заметно подорожание съемного жилья в Москве, где средняя стоимость достигла исторического максимума в 115 тыс. рублей. Минимальная ставка аренды в столице поднялась до 44 тыс. рублей — это рекордный показатель за последние 30 лет. В Санкт-Петербурге цены выросли на 5%, а в большинстве других городов даже немного снизились.

По данным аналитиков, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Северной столице составляет 42,7 тысячи рублей. Среди других крупных городов высокие ставки зафиксированы Екатеринбурге (35,5 тысячи) и Нижнем Новгороде (34 тысячи). Наиболее доступные варианты предлагаются в Воронеже (22,4 тысячи), Волгограде (22,7 тысячи) и Омске (23,9 тысячи).

По типам жилья медианные ставки составляют: студии — 32 тыс.рублей, однокомнатные квартиры — 33 тыс., двухкомнатные — 43 тыс., трехкомнатные — 58 тыс.рублей.

Напомним, что в Казани спрос на вторичное жилье за девять месяцев вырос на 17%. Ранее по итогам сентября 2025 года специалисты отмечали рост рынка на 30%.

Наталья Жирнова