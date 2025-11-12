Минфин России смягчит налог на игорный бизнес

Ранее также сообщалось, что для любителей казино откроют новую игорную зону в России

Фото: Реальное время

Замминистра финансов России Алексей Сазанов сообщил журналистам в кулуарах Совета Федерации о планируемом смягчении налога на игорный бизнес, передает ТАСС.

По словам замминистра, соответствующие поправки уже учтены в законодательстве. При этом он подчеркнул, что корректировка ожидаемых дополнительных доходов от отрасли пока не проводилась.

Алексей Сазанов пояснил, что, несмотря на внесенные изменения в нормативную базу, участники рынка не прогнозируют столь значительного сокращения объемов деятельности, как предполагалось ранее. В связи с этим ведомство на текущий момент не видит необходимости вносить дополнительные корректировки в части доходов от игорного бизнеса.

Наталья Жирнова