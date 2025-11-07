Погрузка нефтепродуктов на Горьковской железной дороге выросла на 22,2%
При этом общий объем погрузки на Горьковской магистрали за десять месяцев текущего года достиг 21,8 млн тонн
Погрузка нефти и нефтепродуктов на Горьковской железной дороге в январе — октябре 2025 года составила почти 8,4 млн тонн, что на 22,2% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщило Минтранспорта.
При этом общий объем погрузки на Горьковской магистрали за десять месяцев текущего года достиг 21,8 млн тонн, что на 2% меньше, чем за тот же период 2024 года (високосного).
По данным ведомства, снижение объемов зафиксировано по нескольким категориям грузов:
- лесные грузы — 2 млн тонн (-8,7% к 2024 году);
- черные металлы — 1,45 млн тонн (-26,7%);
- цемент — 1,4 млн тонн (-22,7%);
- химические и минеральные удобрения — 1,7 млн тонн (-0,8%);
- промышленное сырье и формовочные материалы — 1,1 млн тонн (-5,6%);
- химикаты и сода — 1,1 млн тонн (-4,7%).
Грузооборот Горьковской железной дороги в январе — октябре составил 123,7 млрд тарифных тонно-километров, что на 6,6% ниже прошлогоднего показателя. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии уменьшился на 7,6%, до 151,4 млрд тонно-километров.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».