ЦБ анонсировал изменения в регулировании розничных ПИФ для защиты инвесторов
Изменения будут разработаны в 2026—2027 годах
Банк России представил план реформирования регулирования паевых инвестиционных фондов (ПИФ), направленный на повышение их привлекательности для розничных инвесторов и усиление защиты прав граждан. Изменения будут разработаны в 2026—2027 годах.
Согласно опубликованному отчету по итогам публичных обсуждений, ключевые нововведения включают:
Расширение инвестиционных возможностей
- допуск инвестиций в неторгуемые на бирже ценные бумаги и простые долговые цифровые финансовые активы;
- установление лимита на такие активы: до 10% для розничных ПИФ и до 20% для закрытых фондов.
Оптимизация процессов
- предоставление управляющим компаниям права отказа от формирования ПИФ при потере актуальности инвестиционной идеи или отсутствии спроса;
- введение процедуры объединения нескольких биржевых ПИФ в один фонд для повышения эффективности управления.
