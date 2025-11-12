Новости экономики

ЦБ анонсировал изменения в регулировании розничных ПИФ для защиты инвесторов

13:43, 12.11.2025

Изменения будут разработаны в 2026—2027 годах

Фото: Арсений Губаев

Банк России представил план реформирования регулирования паевых инвестиционных фондов (ПИФ), направленный на повышение их привлекательности для розничных инвесторов и усиление защиты прав граждан. Изменения будут разработаны в 2026—2027 годах.

Согласно опубликованному отчету по итогам публичных обсуждений, ключевые нововведения включают:

Расширение инвестиционных возможностей

  • допуск инвестиций в неторгуемые на бирже ценные бумаги и простые долговые цифровые финансовые активы;
  • установление лимита на такие активы: до 10% для розничных ПИФ и до 20% для закрытых фондов.

Оптимизация процессов

  • предоставление управляющим компаниям права отказа от формирования ПИФ при потере актуальности инвестиционной идеи или отсутствии спроса;
  • введение процедуры объединения нескольких биржевых ПИФ в один фонд для повышения эффективности управления.
Анастасия Фартыгина

