Мошенники начали скупать старые сим-карты для кражи личных данных
В результате злоумышленники могут получить паспортные данные, сведения о недвижимости и автомобилях, а также оформить кредиты и сделки от имени жертвы
Киберпреступники начали массово скупать «повторно продаваемые» сим‑карты — номера, ранее использованные и вернувшиеся в оборот, а затем с их помощью восстанавливают доступ к чужим учетным записям. В результате злоумышленники могут получить паспортные данные, сведения о недвижимости и автомобилях, а также оформить кредиты и сделки от имени жертвы. Об этом сообщили в пресс-службе УБК МВД России.
Ключевое предупреждение и рекомендации:
- Если вы сменили сим‑карту, первым делом открепите старый (неиспользуемый) номер от портала «Госуслуги», онлайн‑банка и всех других аккаунтов, к которым он привязан.
- Если симка все еще в вашем телефоне, открепление можно сделать самостоятельно — на «Госуслугах» в разделе «Настройки и безопасность» нажмите «Изменить» напротив прикрепленного номера и следуйте инструкциям (подтверждение придет на номер).
- Если сим-карта у вас отсутствует (потеряли или выбросили), самостоятельно сменить номер на «Госуслугах» нельзя — необходимо обратиться в МФЦ для снятия привязки и восстановления доступа.
- Дополнительно: немедленно обратитесь к своему мобильному оператору — заблокируйте утерянную сим-карту или перевыпустите номер, потребуйте защиту учетной записи (запрет смены владельца без личного присутствия и документов).
Дополнительные меры безопасности:
- Отключите СМС‑восстановление там, где это возможно, и перейдите на приложения‑генераторы кодов (Google Authenticator, YubiKey и др.) для двухфакторной аутентификации.
- Поменяйте пароли в важных сервисах и активируйте сложную двухфакторную защиту.
- Свяжитесь с банком и включите контроль подозрительных транзакций; при малейших признаках несанкционированной активности — блокируйте карты и сообщайте в банк.
- Проверьте кредитную историю и установите уведомления о новых кредитах или запросах на оформление займов.
- Сообщайте о попытках мошенничества в правоохранительные органы.
