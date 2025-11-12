FLAMAX — лауреат федерального конкурса качества

Комплексное решение для хранения и подачи воды стало лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» за 2025 год

Фото: предоставлено пресс-службой ООО "ФЛАМАКС"

В конце прошлой недели были оглашены итоги Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» за 2025 год. Комплексное решение FLAMAX для хранения и подачи воды — альтернатива водонапорным башням Рожновского — стало лауреатом. В прошлом году дипломантом был признан флагманский продукт FLAMAX — сборные стальные резервуары для хранения воды противопожарного, технического и питьевого запаса.

«От имени дирекции программы «100 лучших товаров России» и республиканского Оргкомитета конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» поздравляем коллектив организации с получением высокой оценки, — говорится в информационном письме, направленном на имя генерального директора FLAMAX Фиргата Зиганшина. — Ваши достижения — результат непрерывного совершенствования деятельности и внедрения инновационных технологий в производственные процессы. Это отражает готовность татарстанских производителей развиваться в новых направлениях, соответствующих приоритетным задачам достижения и поддержания технологического лидерства нашей республики и страны в целом».

Программа «100 лучших товаров России» была учреждена 28 лет назад. Ее целью являются приоритеты качества — стимулирование предприятий к повышению конкурентоспособности, внедрению систем менеджмента качества продукции, содействие решению ключевых задач модернизации экономики России.

Все заявленные на конкурс товары и услуги проходят экспертную оценку и испытания на базе государственных региональных центров стандартизации и метрологии Росстандарта. По правилам программы, для участия в федеральном конкурсе приглашают победителей региональных этапов.

Ранее в этом году комплексное решение FLAMAX получило звание лауреата на конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан».

— Наше производственное предприятие принимает участие в федеральной программе второй год подряд, и тем более ценна для нас высокая оценка экспертов, — отметил генеральный директор FLAMAX Фиргат Зиганшин. — Два года подряд мы в рядах победителей, и эта стабильность дорогого стоит! Достижения были бы невозможными без слаженной работы всех звеньев нашей большой команды! Результаты конкурсов «100 лучших товаров России» и «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» в очередной раз доказали, что для наших клиентов и партнеров мы всегда предлагаем современные, эстетичные и универсальные решения для хранения воды.



Реклама. ООО «ФЛАМАКС»