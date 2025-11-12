Более 80% россиян испытывают осеннюю хандру

Наиболее эффективными способами борьбы с грустными мыслями и апатией являются встречи с друзьями и близкими

Фото: Динар Фатыхов

Более 80% россиян (83%) признаются, что испытывают осеннюю хандру. Это стало известно из нового исследования, проведенного компанией Level Group, в котором приняли участие свыше 1,2 тыс. жителей городов-миллионников России, пишет «RT на русском».

Согласно результатам опроса, наиболее эффективными способами борьбы с грустными мыслями и апатией являются встречи с друзьями и близкими — этот метод помогает справиться с осенней хандрой в 39% случаев. Также 24% респондентов отмечают, что создание уюта дома и осеннее расхламление значительно улучшают их настроение.

Реальное время / realnoevremya.ru

Регулярные занятия спортом на свежем воздухе или посещение спортзала помогают 19% опрошенных. Интересно, что почти такое же количество россиян (24%) предпочитают погружаться в работу, чтобы отвлечься от негативных мыслей. Лишь 5% респондентов обращаются за помощью к специалистам.

Кроме того, исследование показало, что близость к природным зонам, таким как лесопарки и водоемы, позитивно влияет на психологическое состояние. Так, 11% опрошенных утверждают, что регулярные прогулки по паркам помогают им справиться с тревожностью и поднять настроение.



Анастасия Фартыгина