ЦБ предложил считать крупные переводы самому себе через СБП признаком мошенничества
Пометка таких операций как подозрительных позволит банкам оперативнее блокировать сомнительные транзакции и предотвращать крупные хищения
Крупные переводы самому себе через систему быстрых платежей (СБП) будут относиться к признакам мошеннических операций, сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в интервью РИА «Новости». Решение связано с появлением новой схемы действий злоумышленников, когда они убеждают граждан переводить свои сбережения между собственными счетами в разных банках.
— Когда все средства оказываются на одном счете, злоумышленникам проще их похитить, особенно если они получили доступ к учетной записи клиента, — пояснил Уваров.
Ключевые положения новых подходов к выявлению мошенничества:
- банки начнут учитывать контекст операции — в частности, будут обращать внимание на переводы самому себе, если в тот же день клиент попытается перевести деньги получателю, которому не переводил средства в последние 6 месяцев;
- обновленный перечень признаков мошенничества, включающий новые критерии, в ближайшее время опубликуют регулятор и участники рынка;
- часть новых критериев по характеру будет схожа с уже действующими мерами защиты от мошенничества при снятии наличных в банкоматах.
Схема с переводом между собственными счетами облегчает злоумышленникам концентрирование средств в одном месте и последующее их списание при получении доступа к учетной записи. Пометка таких операций как подозрительных позволит банкам оперативнее блокировать сомнительные транзакции и предотвращать крупные хищения.
