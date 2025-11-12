Максимальное пособие по уходу за ребенком превысит 83 тыс. рублей в 2026 году

Также ожидается рост единовременного пособия по беременности и родам. Максимальный размер выплаты в 2026 году превысит 955 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2026 году превысит 83 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, рост выплат связан с индексацией. Для сравнения, в 2025 году максимальный размер этого пособия составляет чуть менее 69 тыс. рублей.

Светлана Бессараб напомнила, что с недавнего времени родители сохраняют право на получение пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет даже в случае выхода на работу.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— С недавнего времени мамы или папы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет, имеют право на выплаты в течение всего периода, пока ребенку не исполнится 1,5 года, независимо от того, вышли они на работу или продолжают находиться в отпуске по уходу за ребенком, — пояснила депутат.

Кроме того, ожидается значительный рост единовременного пособия по беременности и родам. Максимальный размер этой выплаты при обычной беременности в 2026 году превысит 955 тысяч рублей. В текущем году максимальная сумма за 140 дней отпуска составляет около 794 тысяч рублей. Пособия при осложненных и многоплодных родах также будут проиндексированы аналогичным образом.

Анастасия Фартыгина