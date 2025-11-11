Рост цен на золото позволил России компенсировать почти 60% замороженных активов

Стоимость золотого запаса страны впервые приблизилась к $300 млрд, достигнув $299,8 млрд

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Резкий рост цен на золото на мировом рынке позволил России компенсировать около 60% активов, замороженных Западом. Стоимость золотого запаса страны впервые приблизилась к $300 млрд, достигнув $299,8 млрд, а доля драгоценного металла в международных резервах превысила 41% — максимальный показатель с 1995 года. Об этом сообщил RT на русском.

Согласно данным ЦБ, общий объем золотовалютных резервов (ЗВР) России на начало ноября 2025 года составил $725,8 млрд. Денежные средства в резервах оцениваются в $426 млрд, при этом доля золота продолжает расти благодаря как активным закупкам ЦБ, так и рекордному удорожанию металла на мировых рынках.

— Золото становится единственным по-настоящему независимым активом в международных резервах. Рост его доли в ЗВР — показатель прагматизма. Россия диверсифицирует риски, защищая накопленные резервы от внешнего давления, — отметил аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

Ключевыми факторами роста золотых резервов стали:

дедолларизация экономики: ЦБ полностью отказался от хранения резервов в долларах и евро, перейдя на рубли, юани и золото;

санкционная защита: золото не подвержено рискам заморозки активов и не зависит от политики других стран;

рекордный рост цен: с начала 2025 года стоимость золота на бирже Comex выросла на 57%, достигнув $4,1 тыс. за тройскую унцию.

Анастасия Фартыгина