В Казани приостановили работу «Шаурмы на углях» из-за нарушения санитарных норм

17:48, 11.11.2025

Деятельность приостановили на 45 суток

Фото: предоставлено Управлением Роспотребнадзора по РТ

Деятельность предприятия общественного питания «Шаурма на углях» по адресу: улица Х. Мавлютова, д. 16в приостановлена по решению суда на 45 суток. Основанием для принятия мер стало множество нарушений санитарного законодательства, выявленных в ходе проверки Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий, проведенных совместно с правоохранительными органами, было установлено:

  • неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние производственных помещений;
  • нарушение последовательности технологических процессов;
  • несоблюдение режима мытья посуды;
  • допуск к работе сотрудников без прохождения обязательных медицинских осмотров;
  • использование немаркированного инвентаря и прием пищевой продукции без сопроводительных документов;
  • отсутствие производственного контроля.

В отношении индивидуального предпринимателя Р.А. Мамиева составлены протоколы об административных правонарушениях. Помещения предприятия опечатаны. Суд удовлетворил ходатайство надзорного ведомства о временном запрете деятельности на полтора месяца.

Анастасия Фартыгина

