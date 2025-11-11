В Казани приостановили работу «Шаурмы на углях» из-за нарушения санитарных норм

Деятельность приостановили на 45 суток

Деятельность предприятия общественного питания «Шаурма на углях» по адресу: улица Х. Мавлютова, д. 16в приостановлена по решению суда на 45 суток. Основанием для принятия мер стало множество нарушений санитарного законодательства, выявленных в ходе проверки Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий, проведенных совместно с правоохранительными органами, было установлено:

неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние производственных помещений;

нарушение последовательности технологических процессов;

несоблюдение режима мытья посуды;

допуск к работе сотрудников без прохождения обязательных медицинских осмотров;

использование немаркированного инвентаря и прием пищевой продукции без сопроводительных документов;

отсутствие производственного контроля.

В отношении индивидуального предпринимателя Р.А. Мамиева составлены протоколы об административных правонарушениях. Помещения предприятия опечатаны. Суд удовлетворил ходатайство надзорного ведомства о временном запрете деятельности на полтора месяца.



Анастасия Фартыгина