В Казани приостановили работу «Шаурмы на углях» из-за нарушения санитарных норм
Деятельность приостановили на 45 суток
Деятельность предприятия общественного питания «Шаурма на углях» по адресу: улица Х. Мавлютова, д. 16в приостановлена по решению суда на 45 суток. Основанием для принятия мер стало множество нарушений санитарного законодательства, выявленных в ходе проверки Управления Роспотребнадзора по Татарстану.
В ходе контрольно-надзорных мероприятий, проведенных совместно с правоохранительными органами, было установлено:
- неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние производственных помещений;
- нарушение последовательности технологических процессов;
- несоблюдение режима мытья посуды;
- допуск к работе сотрудников без прохождения обязательных медицинских осмотров;
- использование немаркированного инвентаря и прием пищевой продукции без сопроводительных документов;
- отсутствие производственного контроля.
В отношении индивидуального предпринимателя Р.А. Мамиева составлены протоколы об административных правонарушениях. Помещения предприятия опечатаны. Суд удовлетворил ходатайство надзорного ведомства о временном запрете деятельности на полтора месяца.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».