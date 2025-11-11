Лавров: Россия готова продлить ДСНВ на год для «охлаждения» ситуации

Россия предложила США продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на год, чтобы дать сторонам возможность «остыть» и провести анализ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров также прокомментировал последние контакты между Москвой и Вашингтоном. Он опроверг сообщения о наличии некой «подрывной бумаги», отметив, что меморандум в неофициальном формате был передан американской стороне до телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, при этом последний в ходе беседы ни словом не упомянул об этом документе. Касаясь собственного диалога с сенатором Марко Рубио, министр охарактеризовал его как вежливый, прошедший «без каких-либо срывов», и подтвердил приверженность России ранее достигнутым договоренностям на высшем уровне.

Говоря о подготовке к саммиту в Будапеште, министр констатировал, что российская сторона напрасно ожидала от США конкретных предложений по месту и времени проведения подготовительной встречи. Отдельно Лавров затронул тему работы зарубежных СМИ, подвергнув резкой критике британские медиа. Он обвинил издания, в частности Financial Times, в вредоносном освещении событий, а скандал вокруг Би-би-си охарактеризовал как «позор».

Касаясь двусторонних отношений с Китаем, глава МИД России подчеркнул их беспрецедентно плотный и доверительный характер. К 2026 году, когда истекает срок действия договора о дружбе, стороны определят формат его подтверждения и углубления.

В связи с ситуацией в Латинской Америке Лавров опроверг слухи о возможном оказании Россией военной помощи Венесуэле, заявив, что Каракас не обращался с соответствующими запросами. Он также рекомендовал США сосредоточиться на решении проблемы наркотрафика в Бельгии, а не в Венесуэле. В завершение министр привел пример из общения с Дональдом Трампом, который, по его словам, во время встречи на Аляске был искренне обескуражен фактом запрета Украинской православной церкви на территории Украины.

Анастасия Фартыгина