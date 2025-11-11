Жителя Омска приговорили к 8,5 года колонии за госизмену и призывы к терроризму

19-летнему омичу дополнительно запретили заниматься деятельностью, связанной с публикацией материалов в интернете

2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор 19-летнему жителю Омска, признанному виновным в госизмене и публичных призывах к терроризму. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Омской области, пишет РИА «Новости».

Молодой человек был осужден на 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Дополнительно суд запретил ему заниматься деятельностью, связанной с публикацией материалов в интернете, сроком на 2 года.

Согласно материалам дела, фигурант выступал администратором нескольких пропагандистских телеграм-каналов, где публиковал материалы в поддержку украинских военизированных формирований и призывал к насилию против патриотически настроенных граждан России.

— В ходе следствия установлено, что обвиняемый переводил денежные средства на счета участников украинских террористических организаций для оказания им материальной поддержки. Также он являлся сторонником вооруженного формирования, пропагандирующего отделение Сибири от России, — отметили в пресс-службе ведомства.

По данным УФСБ, молодой человек планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях против российских вооруженных сил.



Анастасия Фартыгина