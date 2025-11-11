МИД России анонсировал ответ на запрет ЕС выдачи новых мультивиз россиянам

Напомним, Еврокомиссия объявила о введении новых визовых ограничений, согласно которым россияне теперь должны подавать заявление на визу перед каждой поездкой

Замглавы МИД России Дмитрий Любинский заявил о подготовке ответа на решение Евросоюза ограничить выдачу многократных виз для российских граждан. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Любинского, на «любые недружественные шаги» со стороны ЕС последует «достойный ответ», однако он подчеркнул, что это необязательно будет зеркальная мера.

— Мы спокойно анализируем, как эти меры будут работать на практике. В зависимости от степени глубины творящегося визового безумия мы будем реагировать и выстраивать нашу линию, — отметил он.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

На прошлой неделе Еврокомиссия объявила о введении новых визовых ограничений, согласно которым россияне теперь должны подавать заявление на визу перед каждой поездкой, в то время как однократные визы все еще доступны. Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт добавил, что контроль за выдачей виз станет более строгим, но не стал углубляться в детали возможных будущих решений.

Брюссель обосновал введение визовых ограничений ростом «миграционных и охранных рисков», связанных с российскими заявителями. В частности, речь идет о возможном использовании миграции в военных целях и потенциальном неправомерном использовании виз.



Анастасия Фартыгина