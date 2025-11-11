Минобороны сократит срок уведомления об увольнении IT-сотрудников до 5 дней

Инициатива направлена на оптимизацию организации и проведения призыва граждан на военную службу в течение календарного года

Минобороны России инициировало изменение в правилах предоставления отсрочки от призыва на военную службу для работников в сфере информационных технологий. Согласно внесенному проекту, срок уведомления об увольнении IT-сотрудника предлагается сократить с двух недель до пяти дней, пишет РИА «Новости».

В документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, уточняется, что изменения касаются граждан, работающих в аккредитованных организациях, занимающихся деятельностью в области информационных технологий. В частности, в пункте 5 правил предлагается заменить фразу «в 2-недельный срок» на «в течение 5 дней со дня увольнения граждан с работы».

Как отмечает Минобороны, эта инициатива направлена на оптимизацию организации и проведения призыва граждан на военную службу в течение календарного года, который охватывает период с 1 января по 31 декабря.

Напомним, что Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому призыв граждан на военную службу будет проводиться в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря. Новые правила вступают в силу с 1 января 2026 года.

