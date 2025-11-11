Казанское ООО «Урбан Строй» на два года лишили права участвовать в госзакупках
Также организацию включили в реестр недобросовестных поставщиков
Татарстанское УФАС сообщило, что казанское ООО «Урбан Строй» по решению ведомства включено в реестр недобросовестных поставщиков и на два года лишено права заявляться на госзакупки после срыва контракта с детским садом «Теремок» в Спасском районе (город Болгар).
Ключевые подробности дела:
- сумма контракта составила 1 млн рублей; подряд предусматривал установку защитного ограждения по периметру детсада;
- подрядчик работы не выполнил и уведомил о невозможности исполнения уже после сроков, регламентирующих окончание работ;
- представители «Урбан Строя» не смогли пояснить причины срыва; выяснилось, что компания ранее уже отказывалась от исполнения заключенных договоров;
- в результате детский сад в одностороннем порядке расторг контракт и направил сведения о нарушении в Татарстанское УФАС, после чего фирма была внесена в РНП и ограничена в участии в госзакупках на два года.
В УФАС подчеркнули, что включение в реестр и запрет на участие в торгах — мера, направленная на защиту интересов заказчиков и обеспечение добросовестного исполнения контрактов.
