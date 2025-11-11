Казанское ООО «Урбан Строй» на два года лишили права участвовать в госзакупках

Также организацию включили в реестр недобросовестных поставщиков

Фото: Динар Фатыхов

Татарстанское УФАС сообщило, что казанское ООО «Урбан Строй» по решению ведомства включено в реестр недобросовестных поставщиков и на два года лишено права заявляться на госзакупки после срыва контракта с детским садом «Теремок» в Спасском районе (город Болгар).

Ключевые подробности дела:

сумма контракта составила 1 млн рублей; подряд предусматривал установку защитного ограждения по периметру детсада;

подрядчик работы не выполнил и уведомил о невозможности исполнения уже после сроков, регламентирующих окончание работ;

представители «Урбан Строя» не смогли пояснить причины срыва; выяснилось, что компания ранее уже отказывалась от исполнения заключенных договоров;

в результате детский сад в одностороннем порядке расторг контракт и направил сведения о нарушении в Татарстанское УФАС, после чего фирма была внесена в РНП и ограничена в участии в госзакупках на два года.

В УФАС подчеркнули, что включение в реестр и запрет на участие в торгах — мера, направленная на защиту интересов заказчиков и обеспечение добросовестного исполнения контрактов.

Анастасия Фартыгина