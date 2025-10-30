Число жалоб на телефонное мошенничество снизилось на 15%

Помимо этого, в результате предпринятых мер заблокировано более 16 тыс. мошеннических сайтов

Фото: Артем Дергунов

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала, что за девять месяцев 2025 года регулятором было выявлено почти 5 800 нелегальных финансовых организаций, пирамид и мошеннических проектов. В результате предпринятых мер заблокировано более 16 тыс. мошеннических сайтов, рассказали в пресс-службе УБК МВД России.

Наблюдается положительная динамика в снижении количества жалоб на телефонное мошенничество — их стало меньше на 15%. Однако, как подчеркнула Набиуллина, это лишь «первая ласточка», и говорить о полной победе еще рано. Злоумышленники постоянно адаптируются, совершенствуя свои схемы, что требует непрерывного развития систем защиты.

«Самозапрет» на кредиты

С весны текущего года в России действует механизм «самозапрета» на оформление кредитов. Эта простая, но эффективная мера, позволяющая гражданам заранее заблокировать возможность получения займа на свое имя, уже нашла отклик у почти 17 млн человек.



«Антифрод 2.0»: создание единой экосистемы цифровой безопасности

Все эти инициативы войдут в пакет законопроектов «Антифрод 2.0», над которым в настоящее время активно работает правительство. Главная цель этого масштабного проекта — построение единой экосистемы цифровой безопасности, где защита граждан станет общей и обязательной задачей для всех участников коммуникаций — от банков до операторов связи.

Напомним, в Крыму частично ограничили работу популярных мессенджеров Telegram и WhatsApp*. Это введено «для противодействия преступникам».

Рената Валеева