Более 400 тыс. татарстанцев установили самозапрет на кредиты

По мнению правоохранительных органов, эта мера способствует снижению случаев дистанционного мошенничества

Фото: Максим Платонов

Жители Татарстана активно пользуются сервисом самозапрета на кредиты. С начала года в регионе было подано 424,7 тысячи заявлений на установку запрета, сообщает РБК Татарстан на данные Объединенного кредитного бюро.

Сообщается, что на 1 октября 2025 года самозапрет действует у 373,3 тыс. татарстанцев. Это составляет 9,4 человека на каждые 100 жителей региона. При этом более 30,7 тыс. человек подали заявления на снятие ограничений.

В сентябре текущего года жители Татарстана установили 27 тысяч новых запретов на кредиты. По мнению правоохранительных органов, эта мера способствует снижению случаев дистанционного мошенничества. В августе 2025 года количество таких преступлений сократилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным, лидером по количеству обращений к сервису самозапретов стала Москва, где было подано 1,5 миллиона заявлений. Наибольшую долю граждан с действующим самозапретом демонстрирует Мурманская область — там 18 человек на каждые 100 жителей имеют такой статус.



Наталья Жирнова