Сегодня в Татарстане ожидается туман и до +3 градусов

Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Утром в отдельных районах туман. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 4—9 м/с. Утром температура составит порядка -1 градуса, в отдельных южных районах — около +2 градусов. Днем ожидается от -2 до +3 градусов. На отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

Галия Гарифуллина