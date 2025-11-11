Дональд Трамп: отмена пошлин грозит катастрофой для США

Апелляционный суд США в конце августа постановил, что закон не дает президенту права самостоятельно устанавливать импортные пошлины

Президент США Дональд Трамп выступил с предупреждением относительно потенциальных рисков для национальной безопасности страны. По его словам, отмена Верховным судом США введенных администрацией пошлин может привести к катастрофическим последствиям, сообщают РИА «Новости».

— Если суд отменит пошлины, это станет настоящей проблемой национальной безопасности нашей страны. Но я не думаю, что такое решение будет принято, — заявил американский лидер.

Сообщается, что ситуация возникла после того, как Апелляционный суд США в конце августа постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает президенту права самостоятельно устанавливать импортные пошлины. Теперь Верховный суд должен определить, правомерно ли использование Трампом этого закона в качестве основания для тарифной политики, затрагивающей десятки государств.

Напомним, что гендиректор BBC Тим Дэйви ушел в отставку из‑за скандала с монтажом выступления Трампа. Причина скандала — публикация, которая утверждала, что в версии передачи Panorama выступление Трампа было смонтировано, будто он призывает «захватить Конгресс».

Наталья Жирнова