Гендиректор BBC Тим Дэйви ушел в отставку из‑за скандала с монтажом выступления Трампа

09:25, 10.11.2025

Причина скандала — публикация, которая утверждала, что в версии передачи Panorama выступление Трампа было смонтировано, будто он призывает «захватить Конгресс»

Фото: Скриншот с сайта Википедия

Гендиректор британской вещательной корпорации BBC Тим Дэйви объявил об отставке на фоне скандала вокруг монтажа выступления президента США Дональда Трампа в программе Panorama. Одновременно со своей должности ушла руководитель новостного вещания BBC Дебора Тернесс. Об этом сообщается в письме Дэйви, опубликованном на сайте корпорации.

Тим Дэйви, возглавлявший BBC с 2020 года, в своем заявлении указал, что принял решение покинуть компанию по собственному усмотрению и взял на себя ответственность за допущенные ошибки.

— Как и все государственные организации, BBC не идеальна, и мы всегда должны быть открытыми, прозрачными и подотчетными. Хотя это не единственная причина, текущие дискуссии вокруг новостной службы BBC по понятной причине повлияли на мое решение, — написал он.

Председатель совета управляющих новостной корпорации Самир Шан охарактеризовал уходы как «грустный день для BBC» и поблагодарил Дэйви и Тернесс за многолетнюю работу, отметив уважение совета к их решениям.

Причина скандала — публикация The Daily Telegraph 3 ноября, которая утверждала, что в эфирной версии передачи Panorama выступление Трампа было смонтировано так, будто он призывает «захватить Конгресс», тогда как в исходной речи отдельные фразы о «походе к Капитолию» и призыве «сражаться» произносились в разное время и были о разных аспектах: часть высказываний относилась к мирному выражению гражданской позиции, другая — к более позднему отрывку речи. По данным Telegraph, смонтированные кадры и фрагмент речи создали впечатление прямого призыва.

Анастасия Фартыгина

