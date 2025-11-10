Гендиректор BBC Тим Дэйви ушел в отставку из‑за скандала с монтажом выступления Трампа

Причина скандала — публикация, которая утверждала, что в версии передачи Panorama выступление Трампа было смонтировано, будто он призывает «захватить Конгресс»

Гендиректор британской вещательной корпорации BBC Тим Дэйви объявил об отставке на фоне скандала вокруг монтажа выступления президента США Дональда Трампа в программе Panorama. Одновременно со своей должности ушла руководитель новостного вещания BBC Дебора Тернесс. Об этом сообщается в письме Дэйви, опубликованном на сайте корпорации.

Тим Дэйви, возглавлявший BBC с 2020 года, в своем заявлении указал, что принял решение покинуть компанию по собственному усмотрению и взял на себя ответственность за допущенные ошибки.

— Как и все государственные организации, BBC не идеальна, и мы всегда должны быть открытыми, прозрачными и подотчетными. Хотя это не единственная причина, текущие дискуссии вокруг новостной службы BBC по понятной причине повлияли на мое решение, — написал он.

Председатель совета управляющих новостной корпорации Самир Шан охарактеризовал уходы как «грустный день для BBC» и поблагодарил Дэйви и Тернесс за многолетнюю работу, отметив уважение совета к их решениям.

Причина скандала — публикация The Daily Telegraph 3 ноября, которая утверждала, что в эфирной версии передачи Panorama выступление Трампа было смонтировано так, будто он призывает «захватить Конгресс», тогда как в исходной речи отдельные фразы о «походе к Капитолию» и призыве «сражаться» произносились в разное время и были о разных аспектах: часть высказываний относилась к мирному выражению гражданской позиции, другая — к более позднему отрывку речи. По данным Telegraph, смонтированные кадры и фрагмент речи создали впечатление прямого призыва.



Анастасия Фартыгина