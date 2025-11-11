Под Казанью открылся распределительный центр стоимостью 4 млрд рублей

Эту сумму инвестировала розничная сеть Fix Price

Фото: Максим Платонов

Розничная сеть Fix Price открыла в Татарстане современный распределительный центр, сообщает «Интерфакс». Объект площадью 40 тыс. квадратных метров расположился в поселке Барсил. Ранее уже сообщалось, что компания присматривается к Пестречинскому району Татарстана, имеющему выход на трассу М-7, как и Зеленодольский, и Лаишевский районы (здесь еще выход на М-12)



Инвестиции в проект составили около 4 млрд рублей. Новый логистический комплекс будет обслуживать магазины сети в 11 регионах России, включая Татарстан, Башкортостан, Удмуртию, Чувашию, Мордовию, Марий Эл, Пермский край, а также Нижегородскую, Ульяновскую, Кировскую и Костромскую области.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сообщается, что создание распределительного центра позволит организовать около 500 новых рабочих мест. На сегодняшний день сеть «Фикс Прайс» управляет 12 распределительными центрами по всей стране. Подробнее об открытии подобного центра в Татарстане — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова