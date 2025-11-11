Под Казанью открылся распределительный центр стоимостью 4 млрд рублей
Эту сумму инвестировала розничная сеть Fix Price
Розничная сеть Fix Price открыла в Татарстане современный распределительный центр, сообщает «Интерфакс». Объект площадью 40 тыс. квадратных метров расположился в поселке Барсил. Ранее уже сообщалось, что компания присматривается к Пестречинскому району Татарстана, имеющему выход на трассу М-7, как и Зеленодольский, и Лаишевский районы (здесь еще выход на М-12)
Инвестиции в проект составили около 4 млрд рублей. Новый логистический комплекс будет обслуживать магазины сети в 11 регионах России, включая Татарстан, Башкортостан, Удмуртию, Чувашию, Мордовию, Марий Эл, Пермский край, а также Нижегородскую, Ульяновскую, Кировскую и Костромскую области.
Сообщается, что создание распределительного центра позволит организовать около 500 новых рабочих мест. На сегодняшний день сеть «Фикс Прайс» управляет 12 распределительными центрами по всей стране. Подробнее об открытии подобного центра в Татарстане — в материале «Реального времени».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».