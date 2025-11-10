Исторический дом в Бугульме купили за 1 рубль
В Бугульме состоялась передача исторического здания «Дом П.А. Воловского» новому владельцу. Объект культурного наследия, расположенный по адресу ул. Герцена, 45, был продан по специальной льготной программе, сообщает республиканский Комитет по охране ОКН.
Сделка состоялась с символической платой в один рубль.
Двухэтажное здание начала XX века, украшенное элементами стиля модерн, находится в настоящее время в неудовлетворительном состоянии. Общая площадь архитектурного памятника составляет 371,8 кв. м. По условиям сделки новый собственник взял на себя обязательства по восстановлению исторического здания в установленные сроки.
