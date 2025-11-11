27 россиян пострадали в крупной аварии туристического автобуса в Египте

В результате ДТП с участием автобуса и грузовика погибли два человека, включая водителя транспортного средства

Утром 11 ноября в Египте произошло крупное ДТП с участием российского туристического автобуса и грузовика. По данным египетского портала Al-Masry al-Youm, в результате аварии пострадали 39 человек, из них 27 — граждане России.

Инцидент произошел на трассе, по которой автобус следовал из Хургады в Каир. В результате ДТП погибли два человека, включая водителя транспортного средства. На место происшествия прибыли машины скорой помощи, которые доставили пострадавших в больницы для оказания необходимой медицинской помощи и обследования.

Посольство России в Каире пока не выступило с официальным комментарием по поводу случившегося. Напомним, что накануне во время взрыва в Нью-Дели пострадали 24 человека.

Наталья Жирнова