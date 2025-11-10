Новости происшествий

20:21 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Во время взрыва в Нью-Дели пострадали 24 человека

18:27, 10.11.2025

Посольство РФ в Индии проводит проверку, есть ли среди пострадавших граждане России

Во время взрыва в Нью-Дели пострадали 24 человека
Фото: Naveed Ahmed на Unsplash

В индийской столице Нью-Дели прогремел взрыв автомобиля. По последним данным телеканала India Today, которые приводит ТАСС, в результате происшествия погибли восемь человек, еще 24 получили ранения.

Ранее другой индийский телеканал, NDTV, сообщал о восьми погибших и 11 пострадавших. Информация о числе пострадавших уточняется.

Инцидент произошел в популярном среди туристов районе Старого Дели. Причины взрыва пока не установлены. В связи с происшествием в Нью-Дели введен режим повышенной готовности. Посольство России в Индии проводит проверку, есть ли среди пострадавших граждане нашей страны.

Напомним, ранее в Набережных Челнах задержали местного жителя за изготовление взрывчатки.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия

Новости партнеров

Читайте также