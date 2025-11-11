Альметьевску и Челнам направят почти 800 млн рублей на системы водоотведения

Эти средства потребуются для 6 пунктов в документации

Фото: Максим Платонов

Альметьевску и Набережным Челнам направят почти 800 млн рублей на системы водоотведения. Об этом свидетельствуют данные в документах на сайте госзакупок.

Согласно двум документам, в Набережные Челны планируется вложить 456 млн рублей на 5 пунктов:

Капитальный ремонт инженерных сетей г.Набережные Челны, Канализационные сети ул.Низаметдинова.

Капитальный ремонт инженерных сетей г.Набережные Челны, Внеквартальная напорная канализация 17-го комплекса, Внеплощадочная канализация 19-го комплекса.

Капитальный ремонт сетей ХБС НК от КНС-9 до 07 коллектор у 26 мкр. п.ГЭС.

Капитальный ремонт сетей ХБС НК от КНС-10 до 07 коллектора 26 мкр. п. ГЭС.

Капитальный ремонт инженерных сетей г.Набережные Челны, внутриквартальная канализация 31 мкр.

В Альметьевске потребуется 343 млн рублей для капремонта самотечного канализационного коллектора от ул. Гатина — Больничная до КНС №2. В общей сложности получается первоначальное финансирование на 799 млн рублей. Заказчиком выступает «Главное управление инженерных сетей Республики Татарстан».

Напомним, что в Татарстане разрабатывают критерии ветхого жилья для программы КРТ.

Наталья Жирнова