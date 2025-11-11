Минкульт Татарстана ликвидировал Попечительский совет Казанского Кремля

Со слов министра Аюповой, совет был сформирован давно и изначально выполнял консультативную роль, однако со временем утратил свое значение

Фото: Мария Зверева

Власти Татарстана ликвидировали Попечительский совет Казанского Кремля. На соответствующее постановление обратило внимание издание. Причины этого решения министр культуры Татарстана Ирада Аюпова раскрыла в разговоре с «Реальным временем». По ее словам, данное решение связано с изменениями в законодательстве и необходимостью привести учреждение в соответствие с современными нормами.

Ранее Казанский Кремль находился в ведении непосредственно кабинета министров республики, но после вступления в силу закона 83-ФЗ финансирование стало осуществляться через государственные задания, предоставляемые органами исполнительной власти. Таким образом, контроль над деятельностью музея-заповедника перешел к Министерству культуры РТ.

— В силу того что законодательство поменялось, у органа его полномочия размыты — решили попечительский совет убрать, — заявила Аюпова в разговоре с журналистом «Реального времени».

Совет был сформирован давно и изначально выполнял консультативную роль, однако со временем утратил свое значение. Министр отметила, что такие советы часто являются скорее символическими структурами, чем действенными инструментами управления. Она добавила, что принятие нового постановления направлено на приведение правового статуса учреждения в соответствие с действующими нормами права.

Дмитрий Зайцев