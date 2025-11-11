Сегодня УНИКС встретится с «Самарой» в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ

Встреча обещает стать противостоянием лидера чемпионата и команды, отчаянно ищущей первую победу

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня, 11 ноября, в «Баскет-холле» пройдет матч Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Самарой». Игра начнется в 19:00 мск.

УНИКС (7-1) уверенно держится в верхней части турнирной таблицы, подтверждая статус одного из фаворитов сезона. Однако их соперники из «Самары», возглавляемые Владиславом Коноваловым, переживают тяжелый старт: команда замыкает таблицу с 10 поражениями подряд.

В межсезонье «Самара» совершила хороший трансфер, подписав защитника Никиту Михайловского, чемпиона Единой лиги ВТБ в составе ЦСКА. 25-летний игрок взял на себя роль лидера. С первого матча сезона он приносит команде в среднем 22,9 очка, 8,1 подбора и 2,7 передачи за игру.

Его партнером по атаке является форвард Дмитрий Чебуркин, перешедший летом из пермской «Пармы». 28-летний Чебуркин также показывает 20,6 очка и 4,6 подбора за 32 минуты на площадке.



Именно Михайловский и Чебуркин прямо сейчас являются двумя лучшими скорерами всей Лиги и, что примечательно, самым результативным дуэтом во всей Европе.

Ближе всего к успеху волжане были 4 ноября в матче против «Уралмаша» (72:79), где оба лидера проявили себя максимально ярко: Чебуркин набрал 25 очков и 4 подбора, а Михайловский добавил 21 очко и 7 подборов.

Напомним, 6 ноября УНИКС успешно дебютировал в новом внутрисезонном турнире Winline Basket Cup против «Зенита». Матч завершился со счетом 72:91.



Рената Валеева