Сергей Миронов предложил увеличить в 2 раза выплату к страховой пенсии

Он предложил повысить размер выплаты с 8 907 до 17 815 рублей

Фото: Мария Зверева

Лидер партии «Справедливая Россия» и глава думской фракции Сергей Миронов обратился к премьер‑министру Михаилу Мишустину с инициативой провести индексацию фиксированной выплаты к страховой пенсии. В своем письме, копия которого имеется в распоряжении РИА «Новости», он предложил повысить размер выплаты с 8 907 до 17 815 рублей.

Миронов пояснил, что страховая пенсия сегодня состоит из двух компонентов: индивидуальных пенсионных коэффициентов и фиксированной выплаты. Текущий размер фиксированной части — 8 907 рублей в месяц — ежегодно индексируется по решению правительства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По мнению политика, изначально фиксированная выплата задумывалась как гарантированный базовый компонент пенсии, обеспечивающий минимальный уровень доходов пожилых граждан. Однако со временем ее размер перестал соответствовать реальным потребностям пенсионеров.

Ранее сообщалось, что неработающие пенсионеры в 2026 году будут получать в среднем 25,8 тысячи рублей.

Наталья Жирнова