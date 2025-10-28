Неработающие пенсионеры в 2026 году будут получать в среднем 25,8 тысячи рублей

Увеличение выплат связано с запланированной индексацией пенсий, которая с начала следующего года составит 7,6%

Фото: Артем Дергунов

Средний размер пенсии неработающих пенсионеров в России в 2026 году составит около 25,8 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщил РИА «Новости» старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

Увеличение выплат связано с запланированной индексацией пенсий, которая с начала следующего года составит 7,6%.

— С начала следующего года запланирована индексация на уровне 7,6%, соответственно средний размер пенсии увеличится до примерно 25,8 тыс. рублей, — пояснил Ляшок.

Он также напомнил, что, по данным на 1 августа текущего года, средний размер страховых пенсий неработающих пенсионеров составлял 24 013,15 рубля.

Анастасия Фартыгина