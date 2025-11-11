ФСБ остановили угон российского МиГ-31 украинскими разведчиками
Сообщается, что его планировали угнать для крупной провокации
ФСБ остановили угон российского МиГ-31 с ракетой «Кинжал» украинскими разведчиками. RT сообщает, что в этом участвовали также британские кураторы.
Сообщается, что угонщики планировали направить истребитель в район авиабазы НАТО в Румынии для совершения провокации. Известно, что для этого летчиков подкупали крупной суммой — $3 млн, сообщает ФСБ.
