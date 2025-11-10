В Тайване признали комитет по стандарту «Халяль» ДУМ Татарстана
Комитет по стандарту «Халяль» Духовного управления мусульман Татарстана стал первой российской организацией, получившей признание в Тайване. Это стало возможным после подписания меморандума о взаимном признании между Комитетом и Taiwan Halal Integrity Development Association (THIDA), сообщает пресс-служба комитета.
Несмотря на относительно небольшое количество мусульманского населения в Тайване, рынок халяльной продукции демонстрирует устойчивый рост. Это обусловлено экспортным потенциалом региона и увеличением потока мусульманских туристов из стран Юго-Восточной Азии.
Основными направлениями развития халяльного производства остаются продукты питания и напитки. Также наблюдается растущий интерес к халяльной косметике, фармацевтической продукции и развитию туристической инфраструктуры, соответствующей стандартам халяль.
Ранее Татарстан оформил план по экспорту халяль в официальный документ. Нынешний документ расширяет планы до 2030 года.
