В Тайване признали комитет по стандарту «Халяль» ДУМ Татарстана

Комитет по стандарту «Халяль» Духовного управления мусульман Татарстана стал первой российской организацией, получившей признание в Тайване. Это стало возможным после подписания меморандума о взаимном признании между Комитетом и Taiwan Halal Integrity Development Association (THIDA), сообщает пресс-служба комитета.



Несмотря на относительно небольшое количество мусульманского населения в Тайване, рынок халяльной продукции демонстрирует устойчивый рост. Это обусловлено экспортным потенциалом региона и увеличением потока мусульманских туристов из стран Юго-Восточной Азии.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Основными направлениями развития халяльного производства остаются продукты питания и напитки. Также наблюдается растущий интерес к халяльной косметике, фармацевтической продукции и развитию туристической инфраструктуры, соответствующей стандартам халяль.

Ранее Татарстан оформил план по экспорту халяль в официальный документ. Нынешний документ расширяет планы до 2030 года.

Наталья Жирнова